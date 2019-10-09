Вашингтон, , 02:05 — REGNUM Представители Демократической партии в Конгрессе США призвали госсекретаря Майку Помпео и главу Пентагона Марка Эспера отказаться от выхода из Договора по открытому небу. Соответствующее письмо было направлено сенаторами Робертом Менендесом и Джеком Ридом.

По мнению демократов, выходя из Договора по открытому небу администрация президента США Дональда Трампа делает «очередной подарок России» и подрывают стабильность и безопасность Украины. Также демократы считают, что выход из договора угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов. При этом, как отмечают авторы письма, решение о выходе принималось без какого-либо одобрения Конгресса или консультаций с ним.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Договор по открытому небу важным инструментом обеспечения европейской безопасности. При этом она подчеркнула, что никаких официальных уведомлений о планах США выйти из договора не поступало.

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