Нью-Йорк, США, , 01:17 — REGNUM Организация Объединенных Наций столкнулась с истощением своих финансовых ресурсов, заявил генсек ООН Антониу Гутереш. Об этом говорится в официальном заявлении его представителя Стефана Дюжаррика.

Он подчеркнул, что организация столкнулась с самым серьезным финансовым кризисом за последние десять лет. В связи с этим Гутерреш призвал членов организации внести свои взносы в бюджет организации.

«Существует угроза, что у организации резко сократятся финансовые ресурсы и она не сможет платить персоналу и поставщикам», — говорится в заявлении.

Генсек ООН добавил, что лишь меры по сокращению расходов позволили организации провести мероприятия в сентябре, такие как дебаты на Генеральной ассамблее ООН и встречи на высоком уровне.