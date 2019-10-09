Вашингтон, , 01:14 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа уведомила представителей Демократической партии в Конгрессе США, что не намерена сотрудничать с ними в рамках процедуры импичмента президента. Об этом сказано в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, опубликованном 8 октября.

В письме, адресованном членам Демократической партии США, обращают их внимание на то, что в их расследовании нет никаких законных конституционных оснований. Отсутствует даже «видимость объективности» и «самые элементарные гарантии надлежащего» юридического процесса.

Гришем отмечает, что «желание отменить итоги выборов» обусловлено чисто политическими мотивами демократов. Она назвала расследование Конгресса «так называемым расследованием» и заявила, что оно нарушает основные права американских граждан.

По словам пресс-секретаря Белого дома, исполнительная власть США не собирается участвовать в таком «предвзятом политическом театре».