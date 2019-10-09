Кито, , 00:57 — REGNUM Протестующие у здания Национальной ассамблеи (парламента) Эквадора ворвались в зал пленарных заседаний, но были оттеснены полицией. Об этом 8 октября сообщает телеканал Ecuavisa.

После неудачной попытки штурма парламента накануне, 7 октября, группа протестантов, в основном молодых людей индейского происхождения, смогла прорвать оцепление и примерно в 14:00 по местному времени проникнуть в зал пленарных заседаний. Однако к 15:15 полиция и военные вытеснила протестующих из здания парламента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 октября Национальная ассамблея приняла решение приостановить свою работу в связи с массовыми акциями протеста в стране и отсутствия гарантий безопасности для депутатов.

Напомним, 1 октября президент Эквадора Ленин Морено объявил о проведении в стране ряда экономических реформ, прежде всего — о либерализации цены на топливо и отмене субсидии на него, что вызвало массовые протесты в Эквадоре.

В стране объявлено чрезвычайное положение, правительство переехало из Кито в Гуаякиль. По неподтвержденным данным, Морено уже покинул страну.

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