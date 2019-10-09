Вашингтон, , 00:49 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа привлекает сторонних юристов для консультаций по вопросам права процедуры импичмента, запущенной демократами в Конгрессе. Об этом сообщает 8 октября телекомпания CNN.

По утверждению телекомпании, один из этих юристов — экс-председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса республиканец Трей Гоуди. До того, как стать конгрессменом, он работал в прокуратуре.

В сентябре 2019 произошёл скандал вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Итогом скандала явилось начало процедуры импичмента в отношении президента США. По утверждению противников Трампа, во время разговора он принуждал украинского коллегу начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Хантера Байдена, предлагая финансовую и военную помощь Киеву. Представитель демократов Джозеф Байден — наиболее вероятный противник Трампа на предстоящих выборах.