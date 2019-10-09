Кишинёв, , 00:21 — REGNUM Антикоррупционная прокуратура Молдавии вызвала на допрос бежавшего из страны экс-лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка. Как сообщили в ведомстве, Плахотнюка подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах, передает ИА REGNUM.

Владимир Плахотнюк (сс) Saeima

Поскольку олигарх находится не в Молдавии, прокуроры «публично» оповестили его о необходимости прибыть на допрос. Он назначен на 9 октября. В случае неявки прокуратура не исключает «принудительного привода».

Сам Плахотнюк между тем покинул Молдавию 14 июня и в последние месяцы предположительно находится в США.