Дамаск, , 23:46 — REGNUM Турецкая артиллерия нанесла удары по позициям курдских формирований в районе города Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, сообщает 8 октября телеканал Al-Arabiya.

Подробной информации о масштабах артобстрелов и их последствиях телеканал не сообщает.

Данных о жертвах и раненых также не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября Пентагон официально признал отвод военных США с направления возможного турецкого военного вторжения на северо-востоке Сирии.

Напомним, целью Турции заявлено создание «зоны безопасности» на севере Сирии. Главным образом, действия турецких военных направлены против сирийских курдов, ранее пользовавшихся поддержкой США.

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