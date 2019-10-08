Кито, , 23:44 — REGNUM В Эквадоре парламент принял решение приостановить свою работу в связи с массовыми акциями протеста в стране, которые, в том числе, захлестнули столицу республики город Кито. Об этом сегодня, 8 октября, сообщают эквадорские СМИ.

Сообщается, что Национальное собрание приостановило свою деятельность после консультаций с председателем и вице-президентом собрания. Решение было принято по той причине, что нет никаких гарантий безопасности для членов парламента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября президент Эквадора Ленин Морено объявил о проведении в стране ряда экономических реформ. В частности Морено решил либерализовать цены на топливо и отменить субсидии на него. В год эти субсидии обходились бюджету Эквадору в $1,3 млрд.

Это решение вызвало бурю протеста в Эквадоре. Страна уже фактически парализована несколько дней, происходят многочисленные стычки протестующих с полицией. Ленин Морено объявил чрезвычайное положение в стране. Сам он покинул Кито, опасаясь за свою безопасность. По неподтвержденным данным он уже покинул страну.