9 октября 2019 | Время чтения 12 мин

Необходимо определиться с идеалами и смыслами воплощения в жизнь государственного и общественного обустройства России в долгосрочном плане. Однако, чтобы подойти к выработке стратегии и решению этой задачи, не перевернув лодку российского ковчега в океан внутренних и глобальных вызовов и угроз современности, целесообразно двигаться поступательно, принять первоочередные неотложные меры

Фёдор Пашин, , 00:04 — REGNUM Интервью с Федором Пашиным, экспертом Фонда содействия общественной дипломатии (окончание).

Россия

С началом беседы можно ознакомиться по ссылкам «Лишь бы не было войны: Россия и мир на пороге большой войны. Часть первая» и «России нужна консолидация».

ИА REGNUM: Что все-таки необходимо делать для обеспечения консолидации российского общества сегодня?

— Прежде всего, целесообразно наконец-то определиться с идеалами и смыслами воплощения в жизнь государственного и общественного обустройства России в долгосрочном плане. Однако, чтобы подойти к выработке стратегии и решению этой архиважной задачи, при этом не перевернув лодку российского ковчега в океан внутренних и глобальных вызовов и угроз современности, целесообразно двигаться поступательно, принять первоочередные неотложные меры.

ИА REGNUM: Какие же?

— Во-первых, чтобы сформировать благоприятный фон и предпосылки дальнейшего успешного развития, необходимо сменить разрушительный вектор направленности российских СМИ на созидательный и конструктивный, духоподъемный и мобилизационный характер и содержание.

Поэтому нужны консолидация государственных и прогосударственных медиа и интернет-ресурсов, а кардинальное снижение присутствия чужеродного подрывного содержания «мейнстрима» западных СМИ в российском информационном пространстве.

В настоящее время на целевые установки и контент антироссийских зарубежных СМИ ориентируется около 70% информационных структур и журналистов, что непозволительно с точки зрения обеспечения информационного суверенитета и национальной безопасности.

ИА REGNUM: В чем вы видите решение этого вопроса?

— Целесообразно пересмотреть роль журналистики в жизни общества, повысить ее социальную и государственную ответственность. Вопрос обеспечения прав на доступ к информации и ее свободного распространения должен быть решен в пользу прав граждан на получение безопасной информации, продвижение контента в интересах государства, на благо народа. Речь идет не о цензуре, а о преодолении лживости, порочности и корыстности в медийной работе.

Во-вторых, необходимо принять дополнительные меры по решению демографических проблем, социокультурному возрождению российского народонаселения. Целесообразно многотриллионные средства, ежегодно остающиеся в бюджете государства, выделять на рост рождаемости, прежде всего, в регионах, где смертность превышает все допустимые показатели, поддержку многодетных семей, материнства и детства.

ИА REGNUM: Какие меры можно принять в этом направлении?

— Справедливо будет, если отдельный «демографический» налог будет введен на российских олигархов, которые могут и должны поддержать рождаемость в стране. На демографическое возрождение должны работать программы оздоровления населения, развития физкультуры и спорта.

Чтобы обеспечить продление и качество жизни граждан, целесообразно внести необходимые изменения в пенсионную реформу. Она не должна быть привязана к возрастным ограничениям граждан, а исключительно к стажу работы — 35−40 лет. В связи с этим неважно, в каком возрасте — 50, 55, 60, 65 лет и т.д., гражданин выработал установленный государством стаж, в который должны входить учеба в государственном вузе, срочная военная служба, уход за новорожденными.

Пенсия должна исчисляться по «белым» зарплатам, что повысит заинтересованность граждан в труде и, как следствие, получении большей суммы. Реформа позволит повысить производительность труда, восстановить справедливость среди работающих и не работающих граждан, но получающих за малый стаж сопоставимую пенсию, создать условия для обеспечения преемственности воспитания на семейном уровне, восстановить уровень лояльности старшего поколения к власти.

ИА REGNUM: О демографическом кризисе сказано уже много, старение населения неразрывно связано со сложностями в экономической сфере. В чем важность улучшения демографической ситуации видите вы?

— Демографическое возрождение страны не менее важная задача, чем укрепление армии и флота, что само по себе неразрывно взаимосвязано, имея в виду национальный состав сил. Даже Сталин, будучи главой государства и верховным главнокомандующим, признавал тот факт, что если воинские части и соединения менее, чем на три четверти укомплектованы русскими, белорусами и украинцами, они не являются боеготовыми.

ИА REGNUM: Что же в-третьих?

— В-третьих, и это вытекает из предыдущего ответа, подступ к государственным и общественным идеалам и смыслам российской жизни следует начинать с возрождения и укрепления русского языка, его роли в государственных и общественных делах. Русский язык государственной безопасности остается фактически единственной скрепой многонационального государства, последним бастионом суверенитета и территориальной целостности.

Именно на его основе могут и должны быть сформированы основные идеалы и ценности консолидации и мобилизации народов России, мифология управления государством и обществом в эпоху глобальных вызовов и угроз.

Нынешняя задача состоит только в том, чтобы лингвокультурное и духовно-историческое наследие должным образом инвентаризировать и адаптировать к современным реалиям и вызовам, эффективно применить на практике во благо народа, в интересах государства.

ИА REGNUM: Важно доминирование официального языка. Какова его роль в государственном строительстве?

— Государственная лингвокультура, признанная всеми народами России, как безальтернативная необходимость, поможет найти общий язык в прямом и переносном смысле, обеспечит консолидацию, солидарность и мобилизацию граждан страны.

Автохтонные народы России роднит и объединяет их общее языческое происхождение, которое нашло отражение в лингвокультурах, похожей мифологии, смыслах, символах и знаках. Поэтому объединение вокруг русского языка может быть естественным и необходимым процессом, потому что национальная идея России сегодня — это спасение, выживание, самосохранение и возрождение уникальной российской цивилизации в эпоху глобальных вызов и угроз.

Если бы в России большинство страны составляли, к примеру, чеченцы или тувинцы, татары или мордва, а государство зародилось и возникло на основе одного из этих этносов, то вполне естественно его лингвокультура должна быть общепризнанной на государственном, общественном и международном уровнях.

Русский язык, являясь ментально-духовным естеством и проявлением русско-славянского этноса, превращает его в своеобразное «глубинное государство», которое удерживает общество и государство «на плаву» в эпоху потрясений и катаклизмов. В кризисные времена самых тяжких испытаний русской истории он играл поистине спасительную роль для страны и народа.

Как свидетельствует вся мировая история, если в многонациональных и поликонфессиональных государствах (империях), каким до сих пор остается Российская Федерация, эффективно доминирует официальный язык и культура однородного демографического большинства, этот важнейший инструментарий консолидации общества всячески поддерживается властями, страна сохраняет долгосрочные перспективы развития и процветания. В противном случае она обречена на внутренние распри, дезинтеграцию, деградацию и разрушение.

ИА REGNUM: В таком случае, говоря о русском языке государственной безопасности, надо не забывать и о проблеме национально-государственного устройства современной России.

— Разумеется. Сегодня становится очевидным, что, если в многонациональной стране, где проживает около 200 этносов и народностей, не преодолеть несправедливого и пагубного деления народов на титульные и не титульные, имеющие свои автономии, диаспоры и т.п. внутри страны и государственные образования за рубежом, России трудно рассчитывать на долгосрочные перспективы.

Разделение народов сопровождается фрагментацией территорий, их обособлению и отчуждению друг от друга. В кризисных ситуациях нарастает взаимная враждебность, следом сепаратизм, конфронтация, в том числе и вооруженная. В эпоху глобальных вызовов и угроз, чтобы избежать негативного развития событий, необходимо начать обсуждать проблему территориального устройства страны.

Народы России могут и должны в пользу своего общего будущего, ради своих детей и внуков отказаться от претензий на национальную исключительность, стать гражданами унитарного государства, где все равны перед законом, независимо от национально-религиозной принадлежности.

ИА REGNUM: Каким образом?

— Можно было бы в инициативном порядке на отдельных территориях провести референдумы по этому вопросу. Тем более, надо остановить пагубную миграцию. Возможный распад РФ, если он, не дай бог произойдет, не сулит ничего хорошего ни большим, ни малым народам. Поэтому крепкая российская государственность — это общенародная ценность.

ИА REGNUM: Общенародная ценность, которая находится в руках государства. Необходимы ли какие-то преобразования в этой сфере, по-вашему?

— Российская государственность, которая страдает из-за навязанного извне принципа разделения властей, по сути инструмента вмешательства во внутренние дела государства, нуждается в еще большем укреплении. Должна быть выстроена система преемственности власти, чтобы можно было не только реализовать курс «сильный Путин», но и развернуть его в сторону максимального учета интересов большинства, построения общества по справедливости и закону.

В связи с этим необходимо повысить роль представительной власти и, в частности, Федерального собрания РФ, в рамках которого необходимо консолидировать Совет Федерации и Госдуму под началом единого руководителя парламента, который может стать главой государства. Палаты ФС РФ формируются, соответственно, на мажоритарной и партийной основе.

Численность ФС РФ сокращается до 150−200 человек в каждой из палат, формируется общий аппарат обеспечения деятельности сенаторов и депутатов. ФС РФ вместе с региональными законодательными собраниями формируют единую вертикаль власти в стране. При этом должность президента страны и его администрации упраздняются. ФС РФ по согласованию с Советом безопасности утверждает главу ЦБ, Счетной палаты, РАН.

Важным институтом государства становится Совет безопасности (СБ) в составе бывших глав государства, руководителя ФС РФ, председателя правительства и ЦБ, силовых министров, главы МИД и института «мягкой силы», председателя Верховного суда.

ИА REGNUM: За какие процессы этот институт должен будет отвечать?

— В сферу его компетенций входит выработка стратегии развития страны, вопросы обеспечения обороноспособности, национальной безопасности, кадровой, внешней, информационной, социокультурной, научной и демографической политики и так далее.

СБ согласует назначение всех федеральных и региональных чиновников группы «А». В целях обеспечения преемственности власти его может возглавлять последний по времени пребывания на должности экс-глава государства. Стратегические решения СБ в форме постановлений обязательны для принятия к исполнению всеми органами власти, обретают форму законов после подписания главой государства — руководителя ФС РФ.

ИА REGNUM: Что тогда находится под контролем Федерального собрания России?

— Исполнительная власть. Глава правительства и его члены избираются исключительно из числа сенаторов и депутатов, по согласованию с Советом безопасности страны утверждаются ФС РФ. Руководители регионов назначаются главой правительства по представлению нескольких кандидатур региональными законодательными органами власти и согласованию с Советом безопасности РФ.

Правительство формируется по отраслевому принципу, не более семи-восьми министерств: демографии и труда, экономики и финансов, промышленности и сельского хозяйства, энергетики, транспорта и связи, а также здравоохранения, физкультуры и спорта, природных ресурсов и экологии. Количество чиновников в центре и регионах может сократиться кратно, что позволит высвободить значительное число квалифицированных работников, которые могут быть востребованы в экономике и бизнесе.

Уже на первом этапе правительственной реформы целесообразно осуществить консолидацию силовых структур в рамках трех основных блоков — обороноспособность, безопасность, правоохранительная сфера.

Наряду с силовыми структурами и МИД, особое место в системе государственных органов власти занимает министерство просвещения, информации и культуры (институт «мягкой силы»), который реализует идеологические и социокультурные установки ФС РФ. Силовые структуры, МИД, институт «мягкой силы», Центробанк функционируют под эгидой Совета безопасности страны.

ИА REGNUM: Такие преобразования в структурах государства потребуют внесения изменений в Конституцию страны.

— Потребуют, потому что она морально и исторически устарела. Главное, что она, оставаясь продуктом внешних заимствований, не соответствует интересам страны и народа, служит инструментом поощрения вмешательства извне во внутренние дела государства. Вопрос о содержании новой Конституции должен безотлагательно быть предложен на всенародный референдум.

ИА REGNUM: Что можно ждать в период до президентских выборов 2024 года от нынешнего главы государства, который за двадцать лет власти немало сделал для укрепления российской государственности, национальной безопасности и суверенитета страны?

— Владимир Путин, несомненно, уже оставил заметный след в российской истории. Поэтому для него крайне важно до конца пройти с достоинством столь тернистый путь главы великой страны. Сегодня его главная задача состоит в том, чтобы не допустить проявления разрушительных внутренних процессов, которые могут привести к подрыву многонациональной страны, удержать страну перед лицом внешней гибридной агрессии, создать предпосылки обеспечения преемственности власти в на долгосрочную перспективу.

Ему, имеющему беспрецедентно большой опыт управления великой страной, по силам сформировать эффективные институты и механизмы управления государством и обществом — лингвокультурные, организационно-концептуальные, информационные («мягкой силы»), финансово-экономические, политико-правовые, внешнеполитические, — привести к власти людей с морально-духовными качествами, патриотов, из числа профессионалов своего дела.

ИА REGNUM: Например?

— Первым шагом на пути повышения авторитета и доверия к президентской власти должны стать принципиальные изменения в составе правительства, которое мог бы возглавить «технический председатель». Профессионал в уважаемом возрасте, патриот своей страны, что называется, с богом в душе и царем в голове сможет действовать более решительно, целенаправленно и ответственно строго в интересах государства и во благо народа.

Он сможет сделать то, что, по тем или иным причинам, не делает нынешний глава государства, связанный по рукам и ногам продажным окружением. Очищение власти в центре и на местах от некомпетентных чиновников, коррупционеров, разного рода саботажников станет главным вкладом «технического председателя» в создание предпосылок обеспечения преемственности власти в интересах государства, во благо народа.

Дело в том, что стратегические задачи государственного возрождения будут реализованы, если удастся возродить механизмы обеспечения общественной безопасности. Речь идет о создании и развитии сетевой системы общественной безопасности, взаимопомощи и поддержки, солидарности на базе соседских общин (СО), формируемых по месту жительства на основе социокультурного опыта выживания и самосохранения, традиционных идеалов и ценностей.

ИА REGNUM: Расскажите подробнее о формированиях на местах. Как это будет выглядеть и какие задачи позволит решить?

— Соседские общины могли бы содействовать организации коллективного противодействия незаконной миграции, навязыванию чуждых традиций и ценностей, борьбе с уличной преступностью, наркоманией, алкоголизмом, проституцией, другими антисоциальными явлениями.

Соседские общины естественно будут заинтересованы в сохранении окружающей среды обитания, утверждении в обществе экологического мышления, проведении мероприятий по обустройству и сбережению территории. Они способны содействовать формированию в обществе особого порядка отношения к женщине как источнику здорового продолжения рода, возрождению традиций семейно-брачных отношений, как и возрождению мужского начала в подростковой среде.

СО явно не останутся в стороне от патриотического воспитания подрастающего поколения, укрепления межнациональных отношений, развития межконфессионального диалога.

В целом формирование сетевых общин по месту компактного проживания позволит не только успешно решить вопросы выживания и самосохранения уникальной цивилизации, но и заложить предпосылки устойчивого и стабильного развития страны, возрождения и укрепления российской государственности в долгосрочном плане.

Россия больше не будет зависеть от временщиков, которых не пустят во власти активные и влиятельные народные общины в центре и на местах. Против такой общественной силы не посмеют пойти войной внешние и внутренние враги России.