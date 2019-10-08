Степанакерт, , 23:27 — REGNUM Глава МИД Нагорно-Карабахской Республики Масис Маилян заявил о решении выдвинуть свою кандидатура на выборах президента республики.

Масис Маилян facebook.com/MasisMayilian

«Моя запись в соцсети Facebook от 13 августа 2019 года о том, что я счел возможным свое активное участие в выборах 2020 года, получила широкий положительных отклик в Наг, Армении и диаспоре», — написал он на своей странице в Facebook.

По словам Маиляна, обсуждения, проведенные с гражданами, политическими и общественными кругами Нагорного Карабаха, а также правительственными и политическими кругами Армении и национальными деятелями диаспоры, показали, что существуют необходимые предпосылки для принятия решения о выдвижении кандидатуры на предстоящих президентских выборах.

«Поскольку уже существующие предпосылки гарантируют успешное проведение выборов 2020 года и внушают уверенность в эффективной реализации самых различных программ развития Арцаха, я принял решение выдвинуть свою кандидатуру», — заявил он.

Глава внешнеполитического ведомства Карабаха отметил также, что настало время активных и решительных шагов, направленных на широкое объединение здоровых сил общества для обсуждения и утверждения общенациональной повестки, а также программ коренных реформ в Карабахе.

«В результате реформ мы совместными силами мы обеспечим безопасное, благополучное, надежное, справедливое, цивилизованное и демократическое будущее нашей страны. Одним словом — построим наш новый Арцах», — подчеркнул Маилян.

О намерении участвовать в президентских выборах в Нагорном Карабахе в 2020 году уже говорил бывший премьер-министр республики, председатель партии «Свободная Родина» Араик Арутюнян, возглавляемая которым партия имеет самую большую фракцию в Национальном собрании Карабаха.

Бывший секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Виталий Баласанян ушел с поста в июне этого года, чтобы заняться активной политикой.

Заявку на участие в выборах представил также бывший командующий Армией обороны НКР Самвел Бабаян, который, однако, последние 10 лет постоянно не проживал в Карабахе. С целью устранения этого конституционного запрета Бабаян инициировал сбор подписей для проведения референдума по конституционным реформам в Карабахе.

Масис Маилян также принял участие в президентских выборах 2007 года в качестве оппозиционного кандидата, однако, получив 12,53% голосов избирателей, проиграл кандидату от власти Бако Саакяну

После того, как Бако Саакян занял пост президента в 2007 году, Маилян оставил пост заместителя министра иностранных дел и несколько лет занимался политологической, экспертной деятельностью. В декабре 2016 года вновь вернулся в государственную систему в статусе посла по особым поручениям, затем в 2017 году был назначен министром иностранных дел.

Как ранее писало ИА REGNUM, чем ближе президентские выборы в Карабахе, тем чаще в кулуарах армянской власти звучит имя Масиса Малияна, как предпочтительного кандидата для властей Армении. Хотя действующий президент Карабаха Бако Саакян, который находится у власти около 11 лет, может по закону баллотироваться на президентский пост, однако неоднократно заявлял, что не будет участвовать в предстоящих президентских выборах.