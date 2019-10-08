Киев, , 23:31 — REGNUM На президента Украины Владимира Зеленского оказывается деструктивное влияние, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк 8 октября в интервью изданию «Левый берег».

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Я считаю, что в данный момент на него есть деструктивное влияние определённых людей. Команда, скажем так, ведёт его немного не туда. Я думаю, что выводы будут сделаны, и это усилит позицию президента в будущем», — рассказал он.

О ком именно идёт речь, Данилюк не сказал.

Он добавил, что в данный момент не является частью команды Зеленского и «альтернативных предложений» не рассматривает.

Напомним, ранее Данилюк заявил, что ушёл с поста главы СНБО добровольно, из-за подковёрных игр в окружении Зеленского.

Читайте также: Экс-секретарь СНБО Украины рассказал о причинах своей отставки

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября 2019 года СНБО Украины возглавил бывший мэр Луганска Алексей Данилов.

Читайте также: СНБО Украины возглавил бывший мэр Луганска