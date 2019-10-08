Киев, 8 октября 2019, 23:31 — REGNUM На президента Украины Владимира Зеленского оказывается деструктивное влияние, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк 8 октября в интервью изданию «Левый берег».
О ком именно идёт речь, Данилюк не сказал.
Он добавил, что в данный момент не является частью команды Зеленского и «альтернативных предложений» не рассматривает.
Напомним, ранее Данилюк заявил, что ушёл с поста главы СНБО добровольно, из-за подковёрных игр в окружении Зеленского.
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Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября 2019 года СНБО Украины возглавил бывший мэр Луганска Алексей Данилов.
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