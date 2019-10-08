Москва, , 22:37 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству утвердить принципы модернизации первичного звена здравоохранения в стране. Распоряжение опубликовано сегодня, 8 октября, на официальном сайте президента России.

«С учетом ранее данных поручений утвердить принципы модернизации первичного звена здравоохранения. Срок — 9 октября», — сказано в поручении президента России.

Также российский лидер поручил установить всем медикам прозрачную заработную плату, а также прозрачную систему стимулирующих выплат.

В дополнение к этому Путин поручил правительству и властям субъектов Федерации провести оценку дополнительных расходов бюджетов всех уровней. Это необходимо для того, чтобы перейти в дальнейшем к новой системе оплаты труда в сфере здравоохранения.

Кроме того глава государства поручил правительства обеспечить внесение в Трудовой кодекс России изменений, которые направлены на наделение правительства полномочиями по установлению требований к отраслевым системам оплаты труда.