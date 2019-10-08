Москва, , 22:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ обсудили обострение обстановки на северо-востоке Сирии, сообщает 8 октября агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

На совещании с постоянными членами Совета Безопасности Kremlin.ru

По словам пресс-секретаря главы российского государства, на данном этапе принято решение воздерживаться от действий, которые могут отрицательно повлиять на мирное урегулирование в Сирии. Одновременно с обстановкой на северо-востоке страны президент России и Совет безопасности обсудили начало работы сирийского конституционного комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября турецкие военные начали воздушные и артиллерийские удары по курдам на северо-востоке Сирии, одновременно стягивая тяжелую бронетехнику к границе Сирии и Турции.

Кроме того, 8 октября национальное собрание Турции продлило разрешение на проведение военных операций на территории Сирии и Ирака на срок до 30 октября 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Турции продлил срок разрешения военных операций в Сирии и Ираке