* запрещённая в России организация

Бамако, , 22:28 — REGNUM Малийские террористы, считающиеся отделением группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), взяли ответственность за два атаки на военные базы G5 Сахель в Мали, 8 октября передает агентство Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 29 на 30 сентября террористы атаковали военных в общине Буликесси и военном лагере в Мондоро в центральной части Мали. По официальным данным, погибли 38 солдат, 33 числятся пропавшими без вести.

Согласно заявлению группировки «Джамаа Нусрат уль-Ислам Ва аль-Муслимин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в ходе нападения ими были уничтожены 85 солдат и двое военных взяты в плен, захвачены пять автомобилей, 76 единиц стрелкового оружия, два миномета и боеприпасы.

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