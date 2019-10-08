Киев, 8 октября 2019, 22:38 — REGNUM В случае разведения сил в Донбассе, оставленные ВСУ позиции займут боевики «Украинской добровольческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 7 октября представитель группировки Андрей Гергерт в эфире телеканала ATR.
Гергерт также добавил, что в данный момент его группировка «проводит мобилизацию».
Отметим, что фомированием «Украинская добровольческая армия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) командует Дмитрий Ярош — бывший глава экстремистской группировки «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Напомним, 7 октября 2019 года должно было начаться разведение сил в Донбассе на участках фронта в районе населённых пунктов Золотое и Петровское. Позже украинская сторона заявила, что разведения не будет якобы из-за обстрелов в том районе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что Украина затягивает разведение сил, выдумывая несуществующие обстрелы, а также условия о соблюдении режима прекращения огня в течение семи дней.
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