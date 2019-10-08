Киев, , 22:38 — REGNUM В случае разведения сил в Донбассе, оставленные ВСУ позиции займут боевики «Украинской добровольческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 7 октября представитель группировки Андрей Гергерт в эфире телеканала ATR.

«Пользуясь случаем, говорим, что президент, конечно, может отдавать приказ об отводе. А мы в свою очередь говорим, что не отойдём. Там, где он отведёт войска, мы зайдём и заведем тысячи людей», — сказал он.

Гергерт также добавил, что в данный момент его группировка «проводит мобилизацию».

Отметим, что фомированием «Украинская добровольческая армия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) командует Дмитрий Ярош — бывший глава экстремистской группировки «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, 7 октября 2019 года должно было начаться разведение сил в Донбассе на участках фронта в районе населённых пунктов Золотое и Петровское. Позже украинская сторона заявила, что разведения не будет якобы из-за обстрелов в том районе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что Украина затягивает разведение сил, выдумывая несуществующие обстрелы, а также условия о соблюдении режима прекращения огня в течение семи дней.

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