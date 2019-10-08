Москва, , 22:02 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

Главной темой совещания стала ситуация в Сирийской Арабской Республике, а конкретно — обострение на северо-востоке этой страны, где проживают курды.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган грозит начать военную операцию на северо-востоке Сирии в районе проживания курдов. Эрдоган хочет установить там «зону безопасности» и требует, чтобы США ему в этом помогли и признали курдские вооруженные формирования террористическими.

В Вашингтоне уже ответили Эрдогану, что никакой военной операции США проводить не будут, а президент Дональд Трамп пригрозил Анкаре стереть с лица земли турецкую экономику.

В ходе совещания Совета безопасности России было отмечено, что в Сирии следует избегать каких-либо действий, способных создать препятствия мирному урегулирования.

Также участники совещания обсудили начало работы конституционного комитета Сирии.

Кроме того, на совещании обсудили текущие вопросы внутренней политики.