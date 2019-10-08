Берлин, , 21:24 — REGNUM Европейский союз предоставил Украине во много раз больше помощи, чем США, заявил спецсоветник главы Еврокомиссии по отношениям с Украиной, экс-депутат Европарламента от Германии Эльмар Брок 8 октября в комментарии «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что США предоставили Украине гарантии по кредитам в размере $1 млрд.

«ЕС же с 2015 года выделил Украине €15 млрд из своего бюджета, в том числе в виде грантов и ссуд, плюс страны-члены выделили около €3 млрд, из которых только от Германии было направлено €1,4 млрд. Таким образом Украина получила около 18 млрд евро», — рассказал Брок.

Он также отметил, что существенная часть европейской помощи составляют гранты, в то время как США помогают Украине в долг.

Кроме того, между Украиной и ЕС действует соглашение о евроассоциации и безвизовый режим.

«Таких соглашений США не подписывают. Посмотрите: ЕС дает в десятки раз больше, чем американцы», — подчеркнул европейский политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее была опубликована стенограмма разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. В ней Зеленский заявил, что по логике Евросоюз должен быть главным партнёром Украины, но, по его мнению, США делают для Украины гораздо больше.

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