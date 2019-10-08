Луанда, , 21:02 — REGNUM Обучение офицеров вооружённых сил и других силовых ведомств Анголы стало центральной темой визита российской военной делегации в эту страну, сообщает 8 октября пресс-служба Минобороны РФ.

Делегацию возглавлял начальник Военной академии Генштаба РФ Владимир Зарудницкий.

Кроме сотрудничества России и Анголы в сфере науки и образования, в ходе визита обсуждалась ситуация в регионе.

«В ходе рабочих встреч с руководящим составом генерального штаба вооруженных сил республики, а также с командованием высшей военной школы генштаба, были обсуждены вопросы безопасности в регионе, расширение сотрудничества в сфере науки и образования, подготовки старших и высших офицеров для силовых структур», — указано в сообщении российского ведомства.

Напомним, в российских военных вузах со времён СССР массово обучаются военные из Анголы. Кроме того, военно-техническое сотрудничество двух стран традиционно остаётся активным.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) с сентября 2018 года рассматривает вопрос размещения в Анголе сервисных технических центров для обслуживания и ремонта вооружения и техники советского и российского производства. Это позволит существенно усилить позиции России на африканском рынке вооружений.

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