Москва, , 20:49 — REGNUM «Нонсенсом» назвала депутат Государственной думы РФ Инга Юмашева свой допрос в аэропорту Нью-Йорка сотрудником Федерального бюро расследований (ФБР) США. Об этом парламентарий заявила в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По её словам, во время беседы представитель ФБР задавал много странных вопросов, которые могли показаться бессмысленными. Однако были и вполне конкретные.

«Возникло ощущение, что были порой вопросы ради вопросов, но были и странные, меня спросили, работала ли я в Министерстве обороны. Я цитировала страницу в Википедии со своей биографией, исходила из этого, отвечая на все их вопросы. Спросили о моих родственниках, работали они в Министерстве обороны», — сказала Юмашева.

Беседа длилась около часа, после чего российского парламентария попросили подождать документы. Спустя некоторое время её вновь пригласили для общения.

«Мужчина в гражданской одежде, светло-сером костюме представился, что он сотрудник ФБР, и спросил, не хотела ли я встретиться с ним отдельно в более комфортной обстановке. Такой прямой вопрос меня обескуражил. Я его переспросила, что он сказал, и он повторил своё предложение, добавив, что это может быть за чашкой кофе. Я спросила, что мы будем обсуждать, на что он сказал, что ему интересны российско-американские отношения. Я сказала, что у нас нет общих тем», — рассказала депутат Госдумы РФ.

Парламентарий не смогла точно сказать, была ли это попытка вербовки со стороны американских спецслужб или нет. При этом во время её последующего пребывания с рабочим визитом в США никаких подозрительных происшествий больше не происходило. На обратный рейс в Россию Юмашева ехала уже в сопровождении представителей Генерального консульства РФ в США.

«По-человечески это очень неприятный момент, но он укладывается в общую цепочку событий. Хочется сказать, что несмотря на такого рода провокации, мы не должны ни в коем случае тушеваться», — отметила парламентарий.

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