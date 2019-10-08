8 октября 2019 | Время чтения 6 мин

Многие задаются вопросом: почему же власти не могут дать возможности самим гражданам решать, когда им прекращать трудовую деятельность. У вице-спикера Госдумы Петра Толстого («Единая Россия») есть ответ на этот вопрос.

Ольга Зенькович, , 21:21 — REGNUM В Госдуме в преддверии обсуждения поправок о добровольном переходе на формирование индивидуального пенсионного капитала парламентарии рассмотрели в первом чтении законопроект о возрасте выплаты негосударственных пенсий. Выгодна ли система накопления себе пенсии по правилам государства, которое и не скрывает, что во время экономической турбулентности пенсионные вложения станут источником «длинных денег», на которые может опереться экономика? Станет ли переход на систему индивидуальных пенсионных накоплений «мостиком» к отказу государства от своих социальных обязательств — хотя бы при ряде условий, например, объем средств на «пенсионном» счете гражданина?

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

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В «Единой России» делают акцент на вовлеченность граждан самим участвовать в формировании объема своей пенсии.

«Вне зависимости от наступления дополнительных оснований мы даём возможность использовать средства в течение трудовой деятельности и быть выгодоприобретателем всех 4,3 трлн рублей, которые сегодня накоплены в системе негосударственных пенсионных фондов, мотивируя и инициативно включая человека в отношения своих накоплений, мотивируя работодателя, который заинтересован в том, чтобы работник имел обеспеченность в будущем», — заявил член комитета Госдумы по финрынку Дмитрий Скриванов («Единая Россия»).

Ставка делается на молодых активных людей.

«Мы способствуем тем самым для заинтересованности населения и заинтересованности работодателя, а это, прежде всего, молодые люди, люди, которые занимаются частным бизнесом, средний класс в том числе, делать свои сбережения к 55 годам, инвестировать средства, и к 60 годам, женщина — мужчина соответственно. Законодательно вот мы сегодня даём такую возможность», — заявил в ходе дискуссии парламентарий.

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Принятие закона о возможности получать частную пенсию с 55 лет (женщины) и с 60 лет (мужчины) «приведет к тому, что будет стимулироваться интерес к инициативной включенности, вовлеченности физических лиц в управление собственными средствами, наращивание финансовой грамотности», рассуждает депутат.

«Интерес, на мой взгляд, возникает у человека только тогда, когда у человека есть выгода, в данном случае человек получает эту выгоду», — подчеркнул Скриванов.

Доходность частных пенсионных фондов

В ходе дискуссии глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») обращал внимание на то, что более 35 млн граждан доверили свои пенсионные накопления НПФ, и хотя раньше эти фонды показывали даже отрицательную доходность, сейчас виден рост.

«Могу сказать, что по прошлому году (2018 году) доходность была около 4,5% в целом по рынку, это на уровне инфляции. Конечно, лучше бы было повыше. Но по многим фондам доходность превышает 10%, то есть люди, в общем-то, неплохо зарабатывают, некоторые даже 15% обеспечивают», — привел данные глава комитета.

Рост доходов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он не сомневается, что такое направление, как инвестирование пенсионных накоплений граждан, будет развиваться.

«Очевидно, это направление, оно будет развиваться, и слава богу, и будет развиваться более быстрыми темпами благодаря тому, что, во-первых, наведём порядок, а во-вторых, ну, вот сейчас будут вноситься изменения, я надеюсь, в ближайшее время в законодательство, которые переведут эту систему на добровольную основу, но при этом будут включены стимулирующие меры, которые людей будут заинтересовывать в том, чтобы такие накопления формировать», — указал Аксаков.

Ущерб

В КПРФ обратили внимание на непопулярность последних пенсионных реформ и на репутационный ущерб идеи перевода средств граждан в НПФ.

«Очень долго только наводится порядок в этой сфере, очень важной и жизненно важной сфере. И опять репутационный ущерб, связанный с различного рода вот этими негосударственными пенсионными фондами, огромный», — констатировал депутат Госдумы Алексей Куринный.

Средства граждан зачастую разворовывались, сказал он.

«Кто организовывал эти пенсионные фонды? Крупные финансовые промышленные группы, которые в лучшем случае использовали эти дармовые средства на, скажем так, инвестирование собственной мощности, ну, а в худшем случае элементарно воровали. И поэтому те десятки миллиардов рублей, которые пропали, это так, по скромным оценкам, это выведенные и украденные у пенсионеров деньги, по большому счёту», — рассуждает парламентарий.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) даже припомнил дискуссию по пересмотру формата премирования негосударственных пенсионных фондов.

«Отдельные руководители отдельных крупных НПФ били себя в грудь и кричали, что им нужны гарантии для того, чтобы они могли играть в долгую и вкладывать средства в долгие инвестпроекты, сегодня они находятся за рубежом, в бегах, в отношении них возбуждены уголовные дела. А негосударственные пенсионные фонды вне зависимости от того, как они работают: в минус, в плюс, в ноль, всё равно получают премию 0,75 от объёма средств, которыми они распоряжаются», — заявил Нилов.

«Частная» пенсия в рублях

Депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) озвучил размер «частной» пенсии в месяц.

«Задавался вопрос: «На какую доплату к пенсии будут рассчитывать вот те люди, которые, вы помните, в обязательном порядке формировали свою накопительную часть?» Пенсионный фонд рассчитал и, кстати, при формировании бюджета Пенсионный фонд ещё на 2019 год нам эту цифру предоставил. Там 800 с «хвостиком», то ли 840 в среднем получается, то ли 850 рублей», — привел данные Куринный.

Он уверен, что столь низкий показатель оттолкнет от перехода на индивидуальный пенсионный капитал.

«Понятно, что подобные суммы доплаты, они дискредитируют саму идею накопления в ноль», — констатировал Куринный.

Откажется ли государство от своих пенсий

В ходе обсуждения законопроекта косвенно звучали опасения, что с переходом на индивидуальный пенсионный капитал для государства будет выгодно сбросить с себя часть пенсионных обязательств. В этой связи депутаты настаивали на закреплении гарантированных государством выплат.

«Необходимо закрепить в части государственных гарантий сохранение полной суммы и обязательную индексацию при любом раскладе, как бы ни работал пенсионный фонд негосударственный, на уровень инфляции. Сможет негосударственный пенсионный фонд дать больше, 10, 15 процентов, пусть дает, не вопрос. Это уже уровень распределения или уровень определения самого гражданина», — заявил депутат Госдумы Алексей Куринный.

Пенсионный фонд России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Возраст выхода на пенсию

Многие задаются вопросом: почему же власти не могут дать возможности самим гражданам решать, когда им прекращать трудовую деятельность. У вице-спикера Госдумы Петра Толстого («Единая Россия») есть ответ на этот вопрос.

«Когда в этом зале обсуждались параметры пенсионной реформы, я задал вопрос одному из её идеологов: почему нельзя, собственно говоря, предоставить гражданам самим право выбирать возраст выхода на пенсию. У всех разные обстоятельства, кто-то хочет сидеть с внуками, у кого-то, наоборот, есть желание поработать подольше, и в зависимости от того, когда человек выходит на пенсию, соответственно, величину пенсии менять, вышел на пенсию раньше, она у тебя меньше, вышел позже, она у тебя кратно больше. Знаете, что мне ответили: у нас правительство, оказывается, не может посчитать и предсказать, как будут себя вести граждане России», — заявил Толстой.