Киев, , 21:07 — REGNUM Прокуратура Панамы приняла решение расследовать деятельность трёх оффшорных структур, связанных с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, заявил юрист Андрей Портнов 8 октября на своём Telegram-канале.

Копию решения он направил в офис генерального прокурора Украины.

«Прошу написать в Панаму запрос, что украинскую власть интересует эта проблема, и вы готовы к обмену с Панамой документами и информацией», — обратился Портнов к генеральному прокурору Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа 2019 года власти Панамы возбудили уголовное дело об отмывании преступных доходов. Фигурантом дела является экс-президент Украины Порошенко.

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