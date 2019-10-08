Киев, 8 октября 2019, 21:07 — REGNUM Прокуратура Панамы приняла решение расследовать деятельность трёх оффшорных структур, связанных с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, заявил юрист Андрей Портнов 8 октября на своём Telegram-канале.
Копию решения он направил в офис генерального прокурора Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа 2019 года власти Панамы возбудили уголовное дело об отмывании преступных доходов. Фигурантом дела является экс-президент Украины Порошенко.
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