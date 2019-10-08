Тбилиси, , 20:21 — REGNUM

Первый после утверждения на пост премьер-министра Грузии зарубежный визит Георгий Гахария нанесет 9 октября в Баку. Об этом сообщила пресс-служба правительства .

На следующей неделе премьер посетит Армению, а в конце октября отправится в Турцию. Этот, последний визит пока находится в стадии подготовки.

Кроме того, планируется визит Георгия Гахария в Брюссель, но он состоится после того, как в Еврокомиссии завершится процесс урегулирования кадровых вопросов и она приступит к исполнению полномочий в обновленном составе, отметили в пресс-службе правительства.

В связи с предстоящими визитами в Грузии предполагают, что одной из тем, на которые Гахария будет беседовать в Баку, будет тема монастырского пещерного комплекса Давид Гареджи, сооружения которого частично находятся в Грузии, а частично — на территории Азербайджана. Участок границы, который делит комплекс Давид Гареджи на две части, до сих пор считается несогласованным.

В воскресенье, 6 октября, ряд азербайджанских СМИ сообщил об открытии новой азербайджанской погранзаставы на территории этого комплекса, который в Баку считают памятником албанской культуры, культурным наследием Азербайджана и именуют заповедником Кешичикдаг.

Отметим, что официальный Тбилиси оставил этот факт без открытого и официального реагирования, хотя ряд независимых экспертов и выразил собственное недовольство и недоумение в связи с подобными «неконструктивными» действиями соседнего Азербайджана. В этой же связи ряд экспертов выразил надежду, что новый премьер-министр поставит вопрос памятника Давид Гареджи в ходе визита в Баку.

Напомним, что новый состав правительства Грузии во главе с Георгием Гахария парламент Грузии утвердил месяц назад, 8 сентября. До этого в Тбилиси в течение почти двух с половиной месяцев проходили акции протеста против «российской оккупации» и с требованием отставки Гахария, занимавшего в тот период пост главы МВД.