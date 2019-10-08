Киев, , 20:25 — REGNUM Глава национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артём Сытник открыто заявлял главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому, что он активно поддерживал кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в 2016 году. Об этом заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 8 октября в эфире радио «Новое время».

«Из разговоров с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры я точно знаю, что на вопрос Холодницкого «Почему ты, Сытник, нарушил запрет разглашать данные предварительного следствия?», он говорит: «Я просто хотел помочь Хиллари», — рассказал Луценко.

По его словам, президент США Дональд Трамп помнит о том, что в американские выборы вмешались не обычные граждане Украины, а государственные служащие высшего уровня.

Напомним, в конце мая 2016 года украинские СМИ опубликовали информацию о «чёрной бухгалтерии» соратников бывшего президента Украины Виктора Януковича.

В числе тех, кто получал деньги от окружения Януковича, оказался глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт. Позже суд США приговорил его к 7,5 годам тюрьмы.

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Как сообщало BBC Украина, ранее Луценко заявил, что готов дать показания по делу об импичменте Трампа, отметив, что он лично встречался только с адвокатом президента США.

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