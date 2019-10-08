Белгород, , 19:53 — REGNUM В Белгороде помощник президента Российской Федерации, секретарь Государственного совета Игорь Левитин провел выездное заседание рабочей группы по подготовке расширенного заседания президиума Государственного совета по теме «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения». Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба президента России.

Участники заседания посетили организации здравоохранения Белгородской области, среди которых и офисы врачей общей практики, а также центры семейной медицины. Кроме того они познакомились с особенностями их работы, провели встречи с врачами и пациентами.

Игорь Левитин заявил, что в Белгородской области удалось достичь высокого уровня организации первичной медико-санитарной помощи. Результаты внедрения в регионе проекта «Управление здоровьем» можно считать положительным считает Левитин.

В ходе совещания губернатор Белгородской области Евгений Савченко ознакомил членов рабочей группы с основными принципами реформирования первичного звена здравоохранения в регионе. Он рассказал о формировании медицинских округов, организации офисов общей врачебной практики и центров семейной медицины. Савченко рассказал и о подготовке врачей в области.

На заседании обсудили подготовленный доклад «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения» и предложения рабочей группы.

Участники совещания приняли решение доработать доклад в соотвествии с представленными замечаниями и предложениями в срок до 10 октября.