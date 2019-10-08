Екатеринбург, , 20:00 — REGNUM Глава Екатеринбурга Александр Высокинский уволит ряд чиновников и сотрудников, не справившихся со своими обязанностями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Со своей должности будет убран начальник отдела капстроительства в МКУ «Городское благоустройство» Лев Крылов за недостатки с реконструкцией сквера у Оперного театра.

Также потеряет пост глава отдела подготовки правоустанавливающих документов Земельного комитета в мэрии Наталья Турыгина, ответственная за деятельность юридической службы и отстаивание интересов мэрии в судах, в частности, по вопросу земли для будущей станции метро «Бажовская».

Кроме того, будут наказаны руководители МУП «Екатеринбургэнерго», на которых возложили ответственность за срыв начала отопительного сезона. На и.о. гендиректора предприятия Максима Ливанова возложат дисциплинарную ответственность.

Напомним, ранее реконструкция сквера у Оперного театра вызвала массовую критику. Подрядчик не успел сдать объект к сроку — ко Дню города.

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