Ульяновск, , 19:48 — REGNUM В Ульяновской области министерство природы и цикличной экономики региона будет переформатировано и укрупнено. Об этом заявил на аппаратном совещании губернатор региона Сергей Морозов, поручив создать отдельную структуру экологического надзора, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В регионе будет усилен государственный экологический надзор. В структуре минприроды области создаётся структура экологического надзора, которую возглавила заместитель министра Гульнара Рахматулина. Она также будет являться главным экологическим инспектором региона с прямым подчинением губернатору.

Предполагается, что в процессе реформирования органов власти новая структура может стать самостоятельной структурной единицей.

Губернатор Сергей Морозов, объясняя реформирование и укрупнение министерства, пояснил, что в регионе «пристальное внимание» уделяется «экологическим процессам» — «тому, что волнует людей: состояние воды, земли воздуха». Мероприятия реализуется, в том числе, в рамках национального проекта «Экология». Было отмечено, что будут вкладываться значительные средства, поэтому необходимо «жёстко спрашивать за проведённые работы» и усилить экологический надзор.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября стало известно о том, министр физической культуры и спорта Николай Цуканов освобождён от должности. Глава региона принял отставку министра, работавшего на посту с 25 сентября 2018 года. Морозов также сообщил, что будет объявлен конкурсный отбор на должность главы минспорта.

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