Москва, , 20:02 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может вести хитрую игру, выставляя себя слабым, чтобы под этим предлогом не решать проблему войны в Донбассе. Об этом заявил украинский общественный деятель Юрий Кот в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам эксперта, 73% украинцев хотят, чтобы Зеленский проявил волю и урегулировал конфликт в Донбассе. Однако в реальности происходит по другому. Причина, по мнению общественника, в том, что Зеленский не хочет решать эту проблему, предпочитая изображать себя слабым и безвольным политиком, который не способен сдержать радикалов, требующих продолжения войны на востоке Украины.

«Дело не в том, сильный Зеленский президент или слабый. Ему выгодно сейчас играть роль слабого президента. Потому что с одной стороны пряник — он подписывает договорённости, а с другой стороны есть некий кнут в лице радикалов. Это шизофрения, какая-то болезнь, психическое расстройство», — сказал Кот.

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