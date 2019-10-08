Рим, , 19:38 — REGNUM Депутаты парламента Италии во вторник, 8 октября, утвердили законопроект о сокращении собственной численности.

Решение было утверждено почти единогласно, «за» проголосовали 553 депутата из 569.

Законопроект предполагает, что число сенаторов должно сократиться с 315 до 200, число депутатов — с 630 до 400.

По мнению авторов документа, сокращение численности депутатов позволит экономить 500 млн евро на каждом составе парламента, а также ускорит процесс принятия важных решений.

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