Киев, , 19:53 — REGNUM 9 октября в Стокгольме пройдут очередные судебные заседания по делу «Газпрома» и «Нафтогаза», сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко 8 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Первое дело (а их всего три) касается, прежде всего, решение арбитража, которое обнулило наши обязательства по положениям контракта «бери или плати». Из-за этого решения Украина теперь не должна платить Газпрому $80 млрд», — рассказал он.

Напомним, «Газпром» оспаривает в суде арест своих активов в Люксембурге, которые инициировал «Нафтогаз». В начале 2018 года суд Стокгольма постановил выплатить «Нафогазу» 2,56 млрд евро, однако «Газпром» обжаловал это решение.

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