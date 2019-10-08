Киев, 8 октября 2019, 19:53 — REGNUM 9 октября в Стокгольме пройдут очередные судебные заседания по делу «Газпрома» и «Нафтогаза», сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко 8 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
Напомним, «Газпром» оспаривает в суде арест своих активов в Люксембурге, которые инициировал «Нафтогаз». В начале 2018 года суд Стокгольма постановил выплатить «Нафогазу» 2,56 млрд евро, однако «Газпром» обжаловал это решение.
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