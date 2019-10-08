Душанбе, , 19:25 — REGNUM Вопросы установления личности граждан Таджикистана и их численности на территории Сирии обсудили посол Таджикистана в государстве Кувейт Зубайдзода Зубайдулло и первый замглавы МИД Сирийской Арабской Республики Файсал аль-Микдод, сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Также одним из главных вопросов, который обсуждался сторонами в ходе встречи, прошедшей в Дамаске, стали пути возвращения таджикистанцев на родину.

Кроме того, представители внешнеполитических ведомств двух стран обсудили вопросы развития таджикско-сирийского сотрудничества, одним из наиболее актуальных среди которых является борьба с терроризмом и экстремизмом. Также в ходе беседы были затронута ситуация на Ближнем Востоке и ряд других вопросов.

Напомним, что по данным главы МИД Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, озвученным ранее, в лагерях для беженцев в Сирии находятся 554 таджикистанца.