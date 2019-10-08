В Пекине прошла встреча заместителя председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Сюй Циляна с начальником штаба сухопутных войск Пакистана Камаром Джаведом Баджвой, сообщает 8 октября Синьхуа.

Пекин, , 19:20 — REGNUM Подчеркнув, что дружба между Китаем и Пакистаном остается неизменной вне зависимости от состояния международных отношений, Сюй Цилян высказался за укрепление практического сотрудничества в целях совместного противостояния угрозам и рискам.

Пакистанский гость в свою очередь высказал поздравления с 70-летием образования КНР и поддержал активизацию стратегических обменов между Пекином и Исламабадом, а также вооруженными силами двух стран.