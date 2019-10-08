Ашхабад, 8 октября 2019, 19:15 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о назначении куратором туркменской столицы вице-премьер-министра Чарымырата Пурчекова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Также туркменский лидер назначил ответственными кураторами:
- вице-премьер-министра Чары Гылыджова — по Ахалской области
- вице-премьер-министра Байрамгелди Овезова — по Балканской области
- вице-премьер-министра Гочмырата Мырадова — по Дашогузской области
- вице-премьер-министра Мыратгелди Мередова — по Лебапской области
- вице-премьер-министра Эсенмырата Оразгелдиева — по Марыйской области.
Отмечается, что сделано это для успешной реализации национальной программы преобразований, усиления контроля и повышения ответственности заместителей председателя правительства Туркмении за социально-экономическое развитие столицы и регионов.