Ашхабад, , 19:15 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о назначении куратором туркменской столицы вице-премьер-министра Чарымырата Пурчекова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Также туркменский лидер назначил ответственными кураторами:

вице-премьер-министра Чары Гылыджова — по Ахалской области

— по Ахалской области вице-премьер-министра Байрамгелди Овезова — по Балканской области

— по Балканской области вице-премьер-министра Гочмырата Мырадова — по Дашогузской области

— по Дашогузской области вице-премьер-министра Мыратгелди Мередова — по Лебапской области

— по Лебапской области вице-премьер-министра Эсенмырата Оразгелдиева — по Марыйской области.

Отмечается, что сделано это для успешной реализации национальной программы преобразований, усиления контроля и повышения ответственности заместителей председателя правительства Туркмении за социально-экономическое развитие столицы и регионов.