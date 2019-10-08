В Сеуле рассматривается план установления с Россией военной горячей линии для обмена информацией о полетах ВВС двух стран, сообщает 8 октября Синьхуа со ссылкой на доклад южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ).

Сеул, , 19:11 — REGNUM В настоящее время идёт работа над текстом соответствующего меморандума, который завершит консультации, ведущиеся на эту тему сторонами с 2004 года. Центральный вопрос — исключить случайные нарушения воздушного пространства. Его активизация связана с недавним инцидентом между южнокорейскими и японскими, а также российскими и китайскими дальними бомбардировщиками над Японским морем.

По сообщению ОКНШ, на 22 октября запланировано совместное заседание двусторонней военной комиссии.