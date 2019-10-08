Киев, 8 октября 2019, 19:20 — REGNUM Украина планирует в ближайшее время обновить соглашение о «евроассоциации», заявил заместитель министра по развитию экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, сообщило 8 октября «Радио Свобода».
Он рассказал, что в Киеве хотят заключить с Евросоюзом «промышленный безвиз».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и дальше будет двигаться в сторону Евросоюза, а любой другой поворот недопустим.
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