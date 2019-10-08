Москва, , 19:07 — REGNUM Законопроект о блокировке пользователей e-mail сервисов и мессенджеров за распространение запрещенной в РФ информации предполагает штрафы для организаторов сервисов обмена сообщениями. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября, об этом сообщил автор инициативы член Совфеда Андрей Клишас.

Штраф за невыполнение требований о блокировке для граждан может составить от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей.

Сенаторы предлагают распространить требования на мессенджеры и на электронные почтовые сервисы, например, mail.ru, yandex.ru и прочие.

Ранее Госдума приняла законы, направленные на борьбу с «телефонным» терроризмом — установлены требования идентификации сотовых номеров, а также введен запрет на продажу СИМ-карт без данных паспортов.

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