Бишкек, , 19:01 — REGNUM Киргизия является уникальным государством, первым в мире покончившим с проблемой безгражданства. Об этом заявил верховный комиссар управления ООН по делам беженцев Филиппо Гранди на встрече с министром иностранных дел Чингизом Айдарбековым, передает пресс-служба МИД.

Гранди выразил надежду, что другие государства последуют примеру Киргизии и воспользуются ее опытом для разрешения проблемы лиц без гражданства.

Также верховный комиссар похвалил киргизстанские власти за прилагаемые усилия в деле защиты прав беженцев.

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