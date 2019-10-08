Комментируя недавний провал консультаций между КНДР и США в Стокгольме, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан выразил надежду, что обе стороны сохранят терпение и в конечном счете выйдут на урегулирование кризиса на Корейском полуострове, сообщает 8 октября Синьхуа.

Пекин, , 18:55 — REGNUM Отметим, что оценки прошедшей встречи у Пхеньяна и Вашингтона совершенно разные: в КНДР заявили о её провале, а в США — об успехе и готовности продолжить контакты по приглашению правительства Швеции, которое уже поступило.

Высказывая свою оценку произошедшему в Стокгольме, китайский представитель подчеркнул, что «взлёты и падения ситуации на полуострове за последние десятилетия говорят о безальтернативности диалога и консультаций, которые «являются фундаментальным выходом для решения этого вопроса», в котором КНР обязуется и дальше играть «конструктивную роль».