Вашингтон, , 18:49 — REGNUM В период с 1999 года по 2014 год выходцы с Украины стали главными зарубежными инвесторами Фонда Клинтонов (Clinton Foundation). Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание проанализировало пожертвования в пользу Фонда Клинтонов, размер которых более $50 тыс. Оказалось, что за 15 лет выходцы с Украины пожертвовали в пользу Фонда Клинтонов $10 млн.

На втором месте оказались британцы, на третьем — саудиты.

Напомним, что у фонда бывшего президента США Билла Клинтона и его супруги Хиллари Клинтон дурная слава. В самих Соединенных Штатах многие журналисты называют Фонд Клинтонов нелегальным международным фондом взяток, который используется для продажи услуг и доступа к политическому Вашингтону.

Данный фонд представляет собой коррупционную системы для взяток по всему миру, заявил бывший финансовый аналитик крупнейших западных бирж, в том числе на Уолл-стрит, Майкл Ферстейн.