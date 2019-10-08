Берлин, , 18:42 — REGNUM Офис канцлера Германии подтвердил проведение телефонных переговоров между Ангелой Меркель и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, однако не стал комментировать их содержание, 8 октября передает агентство Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября представитель Даунинг-стрит сообщил журналистам, что между Меркель и Джонсоном прошли телефонные переговоры, в ходе которых стороны не смогли найти общий язык.

По сообщению чиновника, в ходе переговоров госпожа канцлер заявила, что настаивает на сохранении Северной Ирландии в таможенном союзе ЕС после Brexit.

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