Лондон, , 18:27 — REGNUM Переговоры между Соединенным Королевством и Европейским союзом, направленные на достижение соглашения по Брекситу, близки к провалу, сообщает сегодня, 8 октября, испанское издание El Pais, ссылаясь на источники в правительстве Бориса Джонсона. Эти анонимные источники с Downing street заявили, что обсуждение договора может вот-вот сорваться после безрезультатного телефонного разговора между британским премьер-министром и немецким канцлером Ангелой Меркель.

Канцлер якобы предупредила Лондон, что при нынешнем британском подходе соглашение «принципиально невозможно». Немецкое правительство не подтвердило достоверность этой информации, а председатель Европейского совета Дональд Туск обвинил правительство Великобритании в попытке переложить ответственность на лидеров стран ЕС. «Борис Джонсон, на карту поставлен не выигрыш в глупой игре во взаимные обвинения. Речь идет о будущем Европы и Соединенного Королевства, помимо безопасности и интересов наших наций. Ты не хочешь пакта, не хочешь продления, не хочешь отмены. Quo vadis? [Куда идешь? — лат.]» — написал Туск в Twitter. Британские лейбористы также обвинили правительство в попытке переложить вину на европейцев. Пессимистические заявления насчет возможности соглашения вызвали падение фунта на рынке валют.

«Есть только одно общее убеждение в Вестминстере в эти дни. Соединенное Королевство движется в сторону генеральных выборов. Сомнение вызывает лишь то, произойдут ли они упорядоченным образом или станут итогом конституционного кризиса, уже многие годы отравляющего политический климат в стране», — замечает El Pais по поводу ситуации, сложившейся в Великобритании.