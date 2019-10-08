Ереван, , 18:14 — REGNUM Суд общей юрисдикции Еревана сегодня, 8 октября, не разрешил подсудимому по делу «1 марта» Армену Геворкяну выехать из страны.

Судья Анна Данибекян накануне удалилась в совещательную комнату для вынесения решения по ходатайству подсудимого и его адвоката об отмене меры пресечения в виде подписки о невыезде и разрешении ему на некоторое время отбыть в Австрию для деловой встречи и лечения.

Адвокат Геворкяна заявил, что они обжалуют это решение.

Армен Геворкян, который в 2008 году занимал должность руководителя администрации президента Армении, обвиняется в пособничестве свержению конституционного строя, получении взятки в особо крупном размере и легализации имущества, полученного преступным путем.