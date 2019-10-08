Нейпьидо, , 18:10 — REGNUM Мьянма может стать следующим покупателем новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщает 8 октября издание Military Watch.

По мнению издания, власти Мьянмы не ограничатся покупкой у России шести истребителей Су-30, а сделают эти самолёты поколения 4+ дополнением многофункциональных Су-57.

Стоит отметить, что издание не приводит каких-либо официальных подтверждений таких планов Мьянмы.

Напомним, истребители Су-57 на данный момент ещё не поступили на вооружение российских ВКС. Известно только о заказе Минобороны РФ на первую партию таких самолётов в количестве более 70 единиц.

Не исключено, что такие заявления СМИ спровоцированы тем, что в сентябре 2019 года посол Мьянмы Ко Ко Шейн сказал о планах его страны закупать не только Су-30, но и истребители следующего поколения.

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