Симферополь, 8 октября 2019, 18:20 — REGNUM Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик проявил редкую для европейского политика откровенность, заявив, что что Крым был российским со времен Российской империи до его передачи Украинской ССР в 1954 году. Об этом на своей странице в Facebook 8 октября написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
По мнению Аксёнова, информационное пространство Запада настолько отравлено пропагандой, что даже простая констатация бесспорного факта, свидетельствующего об историческом контексте воссоединения Крыма с Россией, может стать резонансным событием.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре представитель Крыма, выступая на заседании ОБСЕ в Варшаве, призвал организацию дать оценку блокаде российского полуострова со стороны Украины.
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