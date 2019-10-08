Симферополь, , 18:20 — REGNUM Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик проявил редкую для европейского политика откровенность, заявив, что что Крым был российским со времен Российской империи до его передачи Украинской ССР в 1954 году. Об этом на своей странице в Facebook 8 октября написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«В ходе международного форума в австрийском Зальцбурге Сайдик напомнил, что Крым был российским со времен Российской империи до его передачи Украинской ССР в 1954 году, сообщают СМИ. Это вызвало нервную реакцию посла Украины в Австрии. Полезное для европейской публики напоминание. И редкая для европейского политика откровенность», — отметил Аксёнов.

По мнению Аксёнова, информационное пространство Запада настолько отравлено пропагандой, что даже простая констатация бесспорного факта, свидетельствующего об историческом контексте воссоединения Крыма с Россией, может стать резонансным событием.

«Поэтому так важна народная дипломатия. Это шанс донести до европейцев ту правду, которую им никогда не скажут ни представители власти в их странах, ни ангажированные СМИ», — уверен Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре представитель Крыма, выступая на заседании ОБСЕ в Варшаве, призвал организацию дать оценку блокаде российского полуострова со стороны Украины.

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