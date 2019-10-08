Москва, , 17:53 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение федеральным исполнительным органам власти детально проработать вопрос синхронизации законодательства России и Белоруссии в различных сферах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правительстве России.

Утверждается, что поручение президента должно быть выполнено до 1 января 2020 года. Поручение направлено во все ключевые министерства.

По данным другого источника, каждое федеральное ведомство готовит свои инициативы по своему направлению. К примеру, Министерство финансов должно проработать вопрос гармонизации налоговой системы. Минфин, по данным источника, уже приступил к выполнению поручения главы государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 сентября председатель правительства России Дмитрий Медведев и председатель правительства Белоруссии Сергей Румас достигли договоренности о том, что дорожные карты для процесса интеграции государств будут подготовлены к началу декабря 2019 года.

Напомним, что ещё в июле 2019 года президенты России и Белоруссии — Владимир Путин и Александр Лукашенко — предложили решить все спорные вопросы интеграции двух стран до 8 декабря — к 20-летию Союзного государства.

Стоит отметить, что Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года. Договор вступил в силу в 2000 году. Данный Договор предусматривает создание в рамках Союзного государства единого политического, валютного и военного пространства. Кроме того, документ предполагает унификацию законодательства двух стран. За 20 лет ничего из этого сделано не было.