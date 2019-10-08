8 октября 2019 | Время чтения 4 мин

Андрей Ганжа, , 17:42 — REGNUM «Стратегикон» — приписываемый византийскому императору Маврикию (582−602 гг.) военный трактат, собравший весь военный опыт и новации Римской Империи. Самому Маврикию это не помогло, его сверг простой и неграмотный сотник Фока. Император и пятеро его сыновей были обезглавлены на причале порта в Халкидоне.

Украина

Но «Стратегикон» остался в сокровищнице человеческой культуры. А само человечество принялось наперегонки сочинять свои «Стратегиконы». Не избежало этого искушения и «свежее» украинское правительство. 4 октября оно представило свою «Программу деятельности Кабинета Министров Украины», которая и была принята парламентом как руководство к действию.

Безусловным достижением стратегикона «младоукраинцев» является определение терминов «государство» и «правительство», данное во «Введении» документа. Точнее попытка определений, поскольку предложенные украинскими либертарианцами дефиниции вызывают совершенно искреннее недоуменное изумление.

Так «государство» новая власть рассматривает как «созданный гражданами сервис, главной задачей которого является решение существующих проблем и предотвращение потенциальных угроз для граждан путем обеспечения баланса интересов различных частей общества». Ну ладно, выбросим на свалку, как устаревшие, все предыдущие определения государства: от умеренно-оптимистичного у Аристотеля («общение подобных друг другу людей ради достижения возможно лучшей жизни») до тоскливо-механистического у Ленина («государство есть машина для угнетения одного класса другим, машина, чтобы держать в повиновении одному классу прочие подчиненные классы»). Но сводить «государство» к «сервису», «услуге» — это, по-моему, слишком даже для не обремененного философией хайтековского сознания.

Вообще-то на Украине такие «сервисы» создавались еще с 2010 года в виде ЦНАПов (Центр надання адміністративних послуг, Центр предоставления административных услуг), государственных учреждений по оказанию различных административных услуг по принципу «единого окна» и «прозрачного офиса». И нынешняя власть, похоже, пытается трансформировать государство Украина в один «большой ЦНАП».

Но тогда возникают вопросы, которые с краткостью истинного таланта сформулировала киевский политолог Елена Дьяченко:

«Государство как ЦНАП — это прекрасный подход для большого бизнеса, которому кроме разрешительных служб больше ничего не нужно. Но, во-первых, в Конституции написано, что Украина — социальное, а не сервисное государство. Во-вторых, отказ от социальных обязательств государства повлечет за собой отказ граждан от своих обязательств — защищать Родину, платить налоги, соблюдать законы и не причинять ущерба. На каком основании сервисная служба будет рассказывать, как нам жить, и карать за нарушение своих рассказов? На что она будет собирать налоги, если не собирается финансировать пенсии и соцвыплаты? Зачем рисковать своей жизнью для защиты ЦНАПа от других ЦНАПов? Если у нас с государством, кроме отношений источника и потребителя сервисных услуг, больше нет ничего общего, зачем тогда мы здесь с вами все собрались?»

Ну, ответа на последний вопрос Елена просто не заметила. Снимая с себя функции социального обеспечения, «младоукраинцы» трепетно оставляют за собой право «предотвращения потенциальных угроз». Руководство «предотвращением угроз» — это, в первую очередь, руководство активами, для этого предотвращения предназначенными. Собственно говоря, «для этого здесь и сидим», пани Елена.

А поскольку дефиниции-определения «угроз» не представлено, то под это понятие можно подвести все, что посчитает нужным правительство. Ведь «правительство», в определении украинского стратегикона, «это орган, который формирует государственную политику — основное содержание деятельности государства для решения проблем и предотвращения угроз». Удобно, правда? Обязательств никаких, зато в целях предотвращения угроз можно не церемониться ни с логикой, ни с законом.

Пример? Пожалуйста!

Практически одновременно со Стратегией министр финансов нового правительства Оксана Маркарова сообщила, что минфин и правительство выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы, в частности газ. Это также является требованием Международного валютного фонда. То есть анонсировала «рыночное образование тарифов», в рамках которого снижения не будет и быть не может. И ей глубоко плевать, что Закон «О жилищно-коммунальных услугах» предполагает в основе тарифов не рынок, а «уровень экономически обоснованных затрат на производство» (раздел I, статья 3,3), а их регулирование производится не с учетом рыночных цен, а «с учетом достигнутого уровня социально-экономического развития» (раздел I, статья 3,4). И что Конституция Украины предполагает верховенство Закона, а не интересов МВФ.

Но в данном случае, очевидно, «угрозой» стране новое правительство видит не социальный коллапс, а гнев международных финансистов. Поэтому собирается бороться не с бедностью, а с бедными. Теми самыми бедными, которым опять придется убедиться в правоте другого президента-артиста, в свое время сравнившего правительство с грудным младенцем: «Чудовищный аппетит на одном конце и полная безответственность на другом» (Рональд Рейган, 1965 год).

И в ближайшее время убедиться в правоте другого его наблюдения: «Наиболее страшные слова в английском языке: «Я из правительства, и я здесь, чтобы помочь». Потому что в парламент уже подан законопроект «О верификации и мониторинге государственных выплат». Получателей ждет тотальная проверка правительственными чиновниками. Причем проверять будут не только жилищные субсидии, но и пенсии, льготы, стипендии и любые денежные выплаты из государственного или местного бюджетов.

Так что уже «Введение» к Программе Кабинета Министров вызывает сомнение и в юридической адекватности, и в социальной гуманности представленного документа. Более пристальное знакомство с текстом только укрепляет эти сомнения.

Но это уже тема отдельных баллад…