Красноярск, , 17:40 — REGNUM В Красноярске сегодня, 8 октября, прошли обыски в кабинете у первого заместителя мэра города Владислава Логинова.

ФСБ Андрей Стенин

Эту информацию подтвердил сам вице-мэр. По его словам, обыски проводили сотрудники ФСБ. Они осмотрели личный кабинет Логинова, составили протокол.

«В протоколе было написано, что обыски связаны с недавним задержанием заместителя главы департамента муниципального имущества Ирины Тюриной», — передаёт «7 канал».

Уточняется, что личных вещей вице-мэра сотрудники ФСБ не взяли, он подписал протокол и продолжил работу.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ГСУ СКР по Красноярскому краю, в отношении замруководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска, директора коммерческой фирмы и 28-летней горожанки возбуждено уголовное дело. Чиновница горадминистрации была задержана по подозрению в получении взятки.

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