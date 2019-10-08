Киев, 8 октября 2019, 17:56 — REGNUM В 2020 году оборонный бюджет Украины будет увеличен, заявил глава правительства Украины Алексей Гончарук на брифинге, сообщил 8 октября телеканал 112.ua.
По его словам, правительство Украины не рассматривало вопрос сокращения социальных льгот или оборонного бюджета.
Министр финансов Украины Оксана Маркарова уточнила, что в 2020 году на оборону планируют выделить рекордную сумму.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт Александра Решмедилова заявила, что правительство Украины подготовило на 2020 год очередной «бюджет проедания». По её оценке, львиная доля денег будет отдана чиновникам и силовикам за счёт экономии на образовании, науке и медицине.
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