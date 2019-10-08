Киев, , 17:56 — REGNUM В 2020 году оборонный бюджет Украины будет увеличен, заявил глава правительства Украины Алексей Гончарук на брифинге, сообщил 8 октября телеканал 112.ua.

По его словам, правительство Украины не рассматривало вопрос сокращения социальных льгот или оборонного бюджета.

«В публичной плоскости обсуждается, что «зрада» (предательство — ИА REGNUM), что мы планируем сократить расходы на оборону, сократить какие-то социальные льготы. Это неправда. В следующем году расходы на оборону будут даже увеличены», — рассказал он.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова уточнила, что в 2020 году на оборону планируют выделить рекордную сумму.

«Весь бюджет на безопасность и оборону — это 245,8 млрд грн (5,4% от ВВП)… Это будет самая большая цифра, которая выделялась за все годы именно непосредственно на оборону», — рассказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт Александра Решмедилова заявила, что правительство Украины подготовило на 2020 год очередной «бюджет проедания». По её оценке, львиная доля денег будет отдана чиновникам и силовикам за счёт экономии на образовании, науке и медицине.

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