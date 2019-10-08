Москва, , 17:33 — REGNUM Члены Совета Федерации намерены пригласить на встречу представителей Google и Facebook в целях профилактики возможного использования их интернет-платформ для совершения противоправных акций в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 октября заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов на заседании временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

«Начать этот диалог, пригласить их представителей, объяснить им, что такое российский суверенитет и сделать так, чтобы в дальнейшем ничего подобного не повторялось. Исходим из того, что эти глобальные корпорации должны быть сами заинтересованы в диалоге во избежание подозрений, в намерении в антироссийской деятельности, деятельности, направленной на вмешательство в суверенные дела вопреки международному праву», — заявил Климов.

«Сказанное, коллеги, не означает, что конкретные нарушители не должны получить наказание по российским законам», — добавил Климов.

Ранее Роскомнадзор заблаговременно уведомил их о необходимости исключить предоставление в «день тишины» рекламных инструментов, которые могут быть использованы с целью агитации.

«Однако результаты мониторинга показали, что ряд их рекламных инструментов был использован 7 и 8 сентября, и рассчитаны они были на российскую аудиторию. Любопытная деталь: в день голосования американская интернет-платформа фактически поставила в привилегированное положение список Навального… остальные списки были практически недоступны для быстрого поиска», — указал Климов.

После того, как комиссия публично осудила противоправные действия интернет-гигантов, начали поступать сигналы о желании обсудить вызывающие озабоченность вопросы, чтобы избежать такие инциденты.