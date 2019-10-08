Калининград, , 17:31 — REGNUM На военную службу в Калининградской области во время осеннего призыва в общей сложности будет призвано 1100 новобранцев, сообщает пресс-служба Балтфлота. При этом за пределами российского эксклава служить направят порядка 50 призывников, остальные пройдёт службу в регионе.

Часть из 50 призывников, которые пройдут службу вне области, будут направлены в Президентский полк ФСО России, отметили в ведомстве. 60% остальных новобранцев пополнят соединения и воинские части Балтфлота.

В ведомстве отмечают, что особое внимание во время осеннего призыва будет уделено профилактике простудных и инфекционных заболеваний.