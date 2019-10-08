Ташкент, , 17:31 — REGNUM К концу нынешнего года запланирован визит президента Узбекистана в Японию, в рамках подготовки к этому событию достигнуты договоренности о реализации проектов в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, сфере услуг, говорится в сообщении пресс-службы Мирзиёева.

«Ведутся переговоры и по проектам, нацеленным на производство химической продукции, строительство электростанции по японским технологиям, модернизацию системы водоочистки и водоснабжения, производство городских электробусов», — говорится в сообщении.

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов трижды посетил Японию в 1994, 2002 и 2011 годах.

Ответно состоялись визиты в Узбекистан премьер-министров Японии Дж. Коидзуми в августе 2006-м и С. Абэ в октябре 2015 года.

Основными документами, регулирующими двусторонние отношения, являются Совместное заявление Республики Узбекистан и Японии от 17 мая 1994 года, Совместное заявление о дружбе, стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Республикой Узбекистан и Японией от 29 июля 2002 года и Совместное заявление об углублении и расширении стратегического партнерства между Республикой Узбекистан и Японией от 25 октября 2015 года.

Большую роль в развитии торгово-экономических отношений играют узбекско-японский и японо-узбекский комитеты по экономическому сотрудничеству, образованные в 1994 году.

В Узбекистане создано десять совместных предприятий, в том числе одно — со 100% японским капиталом, а также аккредитовано 13 представительств японских компаний.